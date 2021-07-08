Что произошло за день: четверг, 8 июля

Увольнение Черчесова, рейтинг университетов и четвертый иск к Google

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Станислав Черчесов уволен с поста тренера сборной России. РФС расторг контракт с ним и его тренерским штабом.

- ЕС предложил РФ обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации. Кремль приветствовал это заявление.

- Посещать летние веранды в Москве без QR-кодов разрешат до 1 августа. Кроме того, в столице впервые возбуждено уголовное дело о приобретении QR-кода.

- "Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2021. В топ-10 традиционно вошли МГУ, МИФИ и другие вузы.

- Лукашенко заявил о начале террористической атаки на Беларусь и попытках Запада лишить республику суверенитета и навязать внешнее управление. На фоне этого заявления в республике задержаны журналисты оппозиционного издания "Наша Нiва".

- Округ Колумбия и 36 штатов подали иск к Google. Они обвиняют компанию в злоупотреблении доминирующим положении на рынке приложений для Android и в злоупотреблении влиянием на их разработчиков. Это четвертый антимонопольный иск к Google со стороны государства за последний год.