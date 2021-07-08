"Роскосмос" заверил, что космический мусор не несет угрозы для МКС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Космический мусор, приближающийся к Международной космической станции, не представляет угрозы, корректировать орбиту не требуется, сообщили в "Роскосмосе".

"По уточненным данным, некаталогизированный объект "космического мусора", который должен был сблизиться с Международной космической станцией 8 июля в 16:16 по московскому времени, опасности не представляет", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Отмечается, что вероятность столкновения с МКС нулевая, маневр коррекции не требуется.

Накануне в госкорпорации сообщали, что космический мусор, который сблизится на орбите с МКС в четверг, пролетит в полутора километрах от станции. Сближение прогнозируется в 16:16 по московскому времени, минимальное расстояние между станцией и объектом составит 1500 метров.

Отмечалось, что если данные об опасном сближении подтвердятся, будет принято решение о коррекции орбиты станции – либо за 28 часов до предполагаемого события, либо за 6 часов.