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Космический мусор пролетел почти в 2 км от МКС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Космический мусор пролетел мимо Международной космической станции (МКС) на расстоянии 1,8 км, сообщили в "Роскосмосе".

"По данным российских специалистов, некаталогизированный объект космического мусора примерно в 16:15 по Москве пролетел на расстоянии 1,8 км от Международной космической станции", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг в госкорпорации сообщили, что космический мусор, приближающийся к МКС, не представляет угрозы и проведение коррекции орбиты не потребуется.

7 июля в госкорпорации сообщали, что космический мусор, который сблизится на орбите с МКС в четверг, пролетит в полутора километрах от станции. Отмечалось, что в случае, если данные об опасном сближении подтвердятся, будет принято решение о необходимости коррекции орбиты станции.

МКС Роскосмос

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