Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:27Заразились
на 07.07В России 5 682 634+23 962В мире 184 612 003+453 745

Космический мусор приблизится к МКС на расстояние в 1,5 километра

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Космический мусор, который сблизится на орбите с Международной космической станцией (МКС) в четверг, пролетит в полутора километрах от станции, сообщает "Роскосмос".

"По новым данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в четверг, 8 июля, в полутора километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сближение прогнозируется в 16:16 по московскому времени. Минимальное расстояние между станцией и объектом составит 1500 метров.

Ранее в среду в госкорпорации сообщили, что минимальное расстояние между станцией и объектом составит 4,5 км.

Отмечалось, что в случае, если данные об опасном сближении подтвердятся, будет принято решение о необходимости коррекции орбиты станции либо за 28 часов до предполагаемого события, либо за 6 часов.

МКС Роскосмос

Новости по теме

Новости

Эстония в качестве зеркального ответа вышлет из страны дипломата РФ

Задержанный в Белоруссии журналист Протасевич начал вести твиттер

Задержанный в Белоруссии журналист Протасевич начал вести твиттер

В Средиземноморье из-за притока туристов начался рост COVID-заболеваемости

В Средиземноморье из-за притока туристов начался рост COVID-заболеваемости

Международный аэропорт Гаити закрыт после убийства президента

Ту-22М3 совершили полет над Чёрным морем на фоне учений НАТО

Великобритания намерена удвоить число зенитных ракет на своих эсминцах

Великобритания намерена удвоить число зенитных ракет на своих эсминцах

Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд

Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд

Афганский министр обороны заявил, что война в стране вступила в критическую фазу

Контейнеровоз Ever Given спустя три месяца покинул "штрафстоянку"

Контейнеровоз Ever Given спустя три месяца покинул "штрафстоянку"

Убит президент Гаити

Убит президент Гаити
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');