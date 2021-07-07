Космический мусор приблизится к МКС на расстояние в 1,5 километра

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Космический мусор, который сблизится на орбите с Международной космической станцией (МКС) в четверг, пролетит в полутора километрах от станции, сообщает "Роскосмос".

"По новым данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в четверг, 8 июля, в полутора километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сближение прогнозируется в 16:16 по московскому времени. Минимальное расстояние между станцией и объектом составит 1500 метров.

Ранее в среду в госкорпорации сообщили, что минимальное расстояние между станцией и объектом составит 4,5 км.

Отмечалось, что в случае, если данные об опасном сближении подтвердятся, будет принято решение о необходимости коррекции орбиты станции либо за 28 часов до предполагаемого события, либо за 6 часов.