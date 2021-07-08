Повторные тесты нашли COVID лишь у 4 туристов из РФ, изолированных на Кубе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Повторные тесты показали заражение коронавирусом лишь у четырех российских туристов из 192, попавших в изоляцию по прилете на Кубу из-за положительных тестов. Об этом сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Из 192 российских туристов, которые по прилете на Кубу были отправлены на самоизоляцию, 188 человек, получивших отрицательный результат повторного ПЦР-теста, уже продолжают свой отдых. На самоизоляции остаются четыре туриста, у которых повторный ПЦР-тест положительный. Мы следим за информацией о них, находимся на связи с туроператорами и страховыми компаниями", - сказала Догузова журналистам.

Она также выразила благодарность министру туризма Кубы Хуану-Карлосу Гарсия, который "оперативно отреагировал на просьбу разобраться в ситуации".

"Ключевое сейчас – не допустить подобных инцидентов в будущем", - подчеркнула глава Ростуризма.

Около 200 российских туристов, которые прибыли в конце июня - начале июля на отдых в кубинский Варадеро, оказались в изоляции в своих отелях в связи с тем, что их тесты на коронавирус, проведенные в аэропорту по прилете, показали положительный результат. По информации Ростуризма, у 106 человек повторные тесты не выявили коронавирус, и они продолжают отдых в отелях. 86 туристов остаются в изоляции и ждут результатов повторных тестов.

Сами туристы утверждали в соцсетях, что все тесты, сделанные перед вылетом из России, были отрицательным и, кроме того, более половины из попавших в изоляцию сделали прививки от коронавируса. Ни у кого из них нет симптомов болезни.