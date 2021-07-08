На Кубе зафиксировали антирекорд по количеству заражений коронавирусом

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Власти Кубы за последние сутки зафиксировали 3819 новых случаев заражения COVID-19, что стало самым высоким показателем для страны за все время пандемии, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

Кроме того, за сутки на Кубе скончались 26 пациентов с COVID-19, что также стало антирекордом.

Прежний наивысший суточный прирост новых случаев COVID-19 на Кубе был достигнут днем ранее (3664 случая).

В общей сложности, за все время на Кубе выявили более 218 тыс. случаев заражения и свыше 1,4 тыс. смертей, вызванных коронавирусом.