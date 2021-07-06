Куба объяснила массовую изоляцию россиян ужесточением контроля на границе

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма Зарина Догузова обсудила с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсия Гранде ситуацию с массовой изоляцией российских туристов из-за коронавируса.

"Зарина Догузова в ходе телефонного звонка попросила кубинского коллегу максимально оперативно включиться в урегулирование ситуации с находящимися в настоящее время на карантине российскими туристами с тем, чтобы они смогли продолжить свой отдых", - сообщает во вторник пресс-служба Ростуризма.

В сообщении отмечается, что министр объяснил сложившуюся ситуацию ужесточением контроля в связи с распространением в мире индийского штамма коронавируса. "В то же время, министр заявил, что возьмет вопрос под личный контроль и в самые короткие сроки предпримет меры по снятию карантина с российских туристов с отрицательным результатом на COVID-19", - сообщает Ростуризм.

Около 200 российских туристов, которые прибыли в конце июня - начале июля на отдых в кубинский Варадеро, оказались в изоляции, так как их тесты на коронавирус, сделанные в аэропорту по прилету, показали положительный результат. По информации Ростуризма, у 106 человек повторные тесты не выявили коронавирус, и они продолжают отдых в отелях. 86 туристов остаются в изоляции и ждут результатов повторных тестов.

Сами туристы утверждают в соцсетях, что все тесты, сделанные перед вылетом из России, были отрицательным и, кроме того, более половины из попавших в изоляцию, сделали прививки от коронавируса. Ни у кого из них нет симптомов болезни.

"Стороны обсудили вопрос минимизации подобных случаев в будущем. Кубинская сторона высказала большую заинтересованность в российском турпотоке и заверила, что в ближайшие дни проработает с местными органами здравоохранения возможные пути оптимизации карантинных мер, в том числе за счет обмена дополнительными данными по исследованиям на коронавирус", - говорится в сообщении Ростуризма.