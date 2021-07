ВОЗ включила "российский" штамм COVID-19 в список для отслеживания

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила штамм коронавируса AT.1, впервые обнаруженный в России, в список для мониторинга, следует из данных на сайте организации.

В список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring) ВОЗ включает штаммы COVID-19, когда их мутации предположительно могут менять свойства вируса и в дальнейшем представлять угрозу, но информации для их включения в список штаммов, представляющих интерес (VOI - Variants of Interest), недостаточно. В настоящий момент в список входят 12 вариантов COVID-19, они требуют дальнейшего изучения.

"Российский" вариант коронавируса AT.1 был внесен в список 9 июня, следует из новых данных на сайте ВОЗ. Впервые он был зафиксирован в РФ в январе 2021 года.

Пока вариант не имеет собственного обозначения буквой греческого алфавита - такую маркировку получают лишь штаммы, внесенные ВОЗ в списки представляющих интерес (VOI) и вызывающих опасения (VOC - Variants of Concern).

В первую группу попадают штаммы, заражения которыми регистрируются все чаще и в новых регионах, при этом имеется прогноз или подтвержденные данные о способности их мутаций влиять на свойства коронавируса. Сейчас в нее входят четыре штамма - "эта" (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), "йота" (США), "каппа" (Индия) и "лямбда" (Перу).

В список вызывающих опасение (VOC) ВОЗ относит наиболее опасные варианты COVID-19 из первой группы, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку и изменили его эпидемиологию, увеличили возможность заражения новых носителей и изменили симптоматику либо сделали его более устойчивым к вакцинам, лекарствам или другим мерам противодействия. В настоящий момент вызывающими опасения ВОЗ являются четыре штамма COVID-19: "альфа" британского происхождения, южноафриканский вариант "бета", впервые зарегистрированный в Бразилии "гамма" и "индийский" штамм "дельта".