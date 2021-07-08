Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:02Заразились
на 08.07В России 5 707 452+24 818В мире 185 075 852+463 849

ВОЗ включила "российский" штамм COVID-19 в список для отслеживания

ВОЗ включила "российский" штамм COVID-19 в список для отслеживания
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила штамм коронавируса AT.1, впервые обнаруженный в России, в список для мониторинга, следует из данных на сайте организации.

В список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring) ВОЗ включает штаммы COVID-19, когда их мутации предположительно могут менять свойства вируса и в дальнейшем представлять угрозу, но информации для их включения в список штаммов, представляющих интерес (VOI - Variants of Interest), недостаточно. В настоящий момент в список входят 12 вариантов COVID-19, они требуют дальнейшего изучения.

"Российский" вариант коронавируса AT.1 был внесен в список 9 июня, следует из новых данных на сайте ВОЗ. Впервые он был зафиксирован в РФ в январе 2021 года.

Пока вариант не имеет собственного обозначения буквой греческого алфавита - такую маркировку получают лишь штаммы, внесенные ВОЗ в списки представляющих интерес (VOI) и вызывающих опасения (VOC - Variants of Concern).

В первую группу попадают штаммы, заражения которыми регистрируются все чаще и в новых регионах, при этом имеется прогноз или подтвержденные данные о способности их мутаций влиять на свойства коронавируса. Сейчас в нее входят четыре штамма - "эта" (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), "йота" (США), "каппа" (Индия) и "лямбда" (Перу).

В список вызывающих опасение (VOC) ВОЗ относит наиболее опасные варианты COVID-19 из первой группы, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку и изменили его эпидемиологию, увеличили возможность заражения новых носителей и изменили симптоматику либо сделали его более устойчивым к вакцинам, лекарствам или другим мерам противодействия. В настоящий момент вызывающими опасения ВОЗ являются четыре штамма COVID-19: "альфа" британского происхождения, южноафриканский вариант "бета", впервые зарегистрированный в Бразилии "гамма" и "индийский" штамм "дельта".

Хроника коронавируса. Июль.

11
В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков
Хроника 09 января 2020 года – 08 июля 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Коронавирус

Новости по теме

Новости

ЕК оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро за картельный сговор

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военными

Повторные тесты нашли COVID лишь у 4 туристов из РФ, изолированных на Кубе

Журналисты издания "Наша Нiва" задержаны в Белоруссии

Журналисты издания "Наша Нiва" задержаны в Белоруссии

Молнию назвали причиной подводного пожара в Мексиканском заливе

Лукашенко заявил о начале террористической атаки на Беларусь

Лукашенко заявил о начале террористической атаки на Беларусь

Посол ЕС назвал недобросовестным эмбарго требование РФ о маркировке шампанского

Округ Колумбия и 36 штатов подали иск к Google

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 185 млн

Экс-президент ЮАР Зума отправлен в тюрьму за неуважения к суду

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');