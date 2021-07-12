Кубинцы вышли на акции протеста против мер по борьбе с COVID-19

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Несколько тысяч кубинцев вышли на акции протеста в Гаване и других городах против мер по борьбе с COVID-19. Об этом сообщает BBC News.

Участники митингов призывают к свободе и демократии, а также требуют вакцины от коронавируса. Протесты начались на фоне роста числа заражений COVID-19 на Кубе. По заявлениям оппозиции, антиправительственные демонстрации стали самыми массовыми почти за 30 лет.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил в беспорядках США. В Гаване также прошли митинги с участием тех, кто поддерживает власти.

Власти Кубы 9 июля выдали разрешение на экстренное применение разработанной кубинскими специалистами вакцины от коронавируса Abdala. Кубинский Центр по контролю за медикаментами пояснил, что препарат "соответствует предъявленным требованиям в том, что касается качества, безопасности и эффективности".