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Байден не увидел смысла отправлять в Афганистан "еще одно поколение" американцев

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, объясняя вывод американских военных из Афганистана, заявил, что не намерен без веских причин отправлять туда все новых солдат.

"Уже сейчас в Афганистане у нас служат люди, чьи родители в свое время тоже проходили службу в Афганистане", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

"Нужно ли нам отправлять туда их детей, внуков (военных, которые сейчас находятся в Афганистане - ИФ)? Вы бы отправили туда ваших собственных детей?", - спросил президент США.

Байден предупредил, что "мы не отправим в Афганистан еще одно поколение американцев", если для этого не будет четких причин.

Он напомнил, что на афганской территории погибли около 2 тыс. американских военных, порядка 20 тыс. получили ранения.

Отвечая на вопрос журналиста, президент заявил, что не считает правильным проводить аналогии между уходом сил США из Афганистана и уходом американских военных из Вьетнама: по его мнению, военные возможности талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) намного скромнее, чем у сил, противостоявших США во Вьетнаме.

Ранее президент сообщил, что процесс вывода сил США из Афганистана завершится 31 августа 2021 года.

"Наши военачальники уверены, что мы будем в состоянии защитить нашу родину и наши интересы, если в Афганистане вновь поднимут голову террористы", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Байден в четверг также призвал страны ближневосточного региона помогать Вашингтону добиваться мирного урегулирования в Афганистане после вывода иностранных войск из этой страны.

"Страны региона играют существенную роль в поддержке мирного урегулирования (в Афганистане - ИФ). Мы будем работать с ними, и они должны также активизировать свои усилия", - заявил он, выступая с речью, посвященной выводу американских военных из Афганистана.

США Джо Байден Афганистан

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