Байден подчеркнул, что вывод войск США из Афганистана завершится 31 августа

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Процесс вывода войск США из Афганистана завершится 31 августа, заявил в четверг президент США Джо Байден.

"Вывод наших сил завершится 31 августа", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Байден отметил, что процесс вывода войск США проходит "безопасно и организованно".

По мнению президента США, американские военные выполнили все поставленные задачи.

Изначально планировалось, что вывод сил США завершится к 11 сентября 2021 года. Затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось, и потому может завершиться в августе.

Байден пояснил, что быстрые темпы вывода сил – необходимость, которая позволяет завершить миссию максимально безопасно для американских военных.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что контингент США практически полностью выведен из Афганистана. Издание отметило, что эта информация контрастирует с заявлениями Байдена, сделанными на прошлой неделе, согласно которым войска США будут покидать Афганистан до конца августа.

Байден заявил, что не считает неизбежным приход движения "Талибан" (запрещено в РФ) к власти в Афганистане.

"Нет, это не так", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Белом доме.

Байден пояснил, что в распоряжении Кабула – армия в 300 тыс. человек, а противостоят им, по его данным, около 75 тыс. талибов. По мнению президента США, афганская армия "лучше вооружена, лучше подготовлена, лучше способна вести боевые действия".

В последние месяцы талибы активизировали наступательные операции в Афганистане, причем в ряде случаев действуют очень успешно. Афганские власти, со своей стороны, удерживают контроль над крупными городами.