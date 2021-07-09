Лавров назвал условие для вступления России в афганскую войну

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Россия не будет вмешиваться в военные действия с талибами до тех пор, пока они будут продолжаться на территории Афганистана, однако российское руководство обеспокоено возможностью перехода боестолкновений в Таджикистан, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено. Представители движения, которое сейчас постепенно берет под контроль Афганистан, находятся в Москве на переговорах. В Кремле отметили, такие переговоры сейчас необходимы.

"В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном, - пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, к тому, чтобы он был начат как можно скорее", - сказал министр на пресс-конференции в Москве.

"Происходящее на территории Афганистана, конечно, нас беспокоит исключительно с точки зрения возможного "перелива" неприятностей на территорию наших союзников", - добавил Лавров.

Глава МИД также отметил необходимость выполнения договоренностей США с талибами.

"При посредничестве США были намечены шаги по нормализации обстановки, по завязыванию политического процесса, достижение договоренности о переходном периоде, и затем уже об окончательных параметрах того, как Афганистан будет жить дальше", - сказал он и добавил, что Москва выступает за выполнение этих договоренностей.

Представители "Талибана" на переговорах в Москве заверили российскую сторону, что не будут создавать угрозу для территории других стран, входящих в ОДКБ. Об этом на пресс-конференции заявил представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

Один из руководителей политофиса в Катаре Шахабуддин Делавар, в свою очередь, пообещал, что талибы намерены бороться с ИГ ("Исламское государство", запрещено в России).

"Мы гарантируем, что наша территория больше никогда не будет использоваться в отношении никакой третьей страны. Мы хотим заявить о том, что мы примем все меры, чтобы движения ДАИШ (ИГ) никогда не было здесь, на территории Афганистана", - сказал Делавар.

9 июля СМИ сообщили, что талибы начали атаковать Кандагар - столицу одноименной провинции, второй по величине город Афганистана и свою бывшую столицу до сентября 2011 года.

В Москве Делавар обратил внимание, что в соглашениях с США "Талибан" не брал на себя обязательство не брать контроль над административными центрами Афганистана.

"Это наши внутренние вопросы, они не имеют отношения к содержанию достигнутых соглашений", - сказал Делавар про захват столиц провинций. Он добавил, что брать все столицы силой талибы не планируют.

Он отметил, что вывод иностранных войск сдерживает наступление "Талибана" на административные центры, движение привержено обязательствам не нападать на иностранные контингенты на территории Афганистана. При этом движение настаивает на выполнении пунктов соглашения с США о выводе представителей движения из санкций и освобождении заключенных.