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"Талибан" заявил о своем контроле над 85% территории Афганистана

"Талибан" заявил о своем контроле над 85% территории Афганистана
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) сейчас контролирует 85% территории Афганистана, заявил изданию South China Morning Post представитель талибов Сухаил Шахин.

Он отметил, что "Талибан" считает КНР другом Афганистана и надеется на скорейшие переговоры с Пекином по поводу его помощи в восстановлении страны. "(Наши представители - ИФ) были в Китае много раз, и у нас с ним хорошие отношения. Китай - дружественная страна, участие которой в реконструкции и развитии Афганистана мы приветствуем", - сказал он.

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Шахин пообещал, что "Талибан" будет гарантировать сохранность инвестиций КНР и безопасность китайских рабочих.

В то же время он заверил, что "Талибан" не позволит уйгурским сепаратистам, часть которых искала убежища в Афганистане, обосноваться там. Шахин напомнил, что талибы в рамках договоренностей с США от февраля 2020 года не позволят какой-либо иностранной группировке использовать территорию Афганистана для подготовки атак за рубежом.

"Аль-Каиды" в Афганистане больше нет

Он подчеркнул, что присутствие группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) - "это в прошлом", и талибы не дадут ей больше действовать в Афганистане. Шахин отметил, что наличие этой группировки в стране - наследие времен президента Афганистана Бурхануддина Раббани, правительство которого пало после захвата Кабула талибами в 1996 году.

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"Мы позволили ("Аль-Каиде" - ИФ) остаться в Афганистане, потому что им не было места в какой-либо другой стране", - сказал он, добавив, что сейчас членов этой группировки в Афганистане нет.

Усиление "Талибана"

Движение "Талибан" в последние месяцы постепенно усиливает свои позиции в различных афганских провинциях. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

South China Morning Post напоминает о ставших известными выводах разведки США, согласно которым, афганское правительство может пасть в течение полугода после ухода американцев.

Между тем, указывает издание, в Афганистане находятся крупнейшие неразведанные мировые запасы меди, угля, железа, газа, кобальта, ртути, золота, лития и тория, на сумму до $1 трлн. Ранее китайские фирмы получили право на разработку месторождений меди в провинции Логар.

Афганистан Талибан

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