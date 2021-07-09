Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:24Заразились
на 08.07В России 5 707 452+24 818В мире 185 557 387+481 535

"Талибан" пообещал не допустить распространения ИГ в Афганистане

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "Талибан" (запрещен в РФ) намерен бороться с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане, заявил один из руководителей политофиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар.

"Мы гарантируем, что наша территория больше никогда не будет использоваться в отношении никакой третьей страны. Мы хотим заявить о том, что мы предпримем все меры, чтобы движения ДАИШ (ИГИЛ, запрещена в РФ - ИФ) никогда не было здесь, на территории Афганистана", - сказал Делавар на пресс-конференции в Москве.

В мире"Талибан" заявил о своем контроле над 85% территории Афганистана"Талибан" заявил о своем контроле над 85% территории АфганистанаЧитать подробнее

Накануне, 8 июля, стало известно, что делегация политического офиса "Талибана" прибыла в Москву.

США и их союзники по НАТО должны вывести свои войска из Афганистана в этом году. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане "Талибана". С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

Сообщается, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибов переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами.

Талибан ИГ Афганистан

Новости

"Талибан" заявил о своем контроле над 85% территории Афганистана

"Талибан" заявил о своем контроле над 85% территории Афганистана

Что случилось этой ночью: пятница, 9 июля

Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня

Киргизский военный погиб в перестрелке на границе с Таджикистаном

Пандемия коронавируса

Регуляторы США заявили, что привившимся от COVID-19 не нужна третья доза

В результате авиакатастрофы в Швеции погибли девять человек

Пандемия коронавируса

Pfizer и BioNTech запросят разрешение у регуляторов о бустере для вакцины от COVID-19

Pfizer и BioNTech запросят разрешение у регуляторов о бустере для вакцины от COVID-19

Истребитель РФ сопроводил самолет-разведчик Франции над Балтикой

Среди задержанных по делу об убийстве президента Гаити есть граждане США

Среди задержанных по делу об убийстве президента Гаити есть граждане США

Талибы захватили КПП на границе Афганистана с Ираном

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');