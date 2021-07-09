"Талибан" пообещал не допустить распространения ИГ в Афганистане

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "Талибан" (запрещен в РФ) намерен бороться с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане, заявил один из руководителей политофиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар.

"Мы гарантируем, что наша территория больше никогда не будет использоваться в отношении никакой третьей страны. Мы хотим заявить о том, что мы предпримем все меры, чтобы движения ДАИШ (ИГИЛ, запрещена в РФ - ИФ) никогда не было здесь, на территории Афганистана", - сказал Делавар на пресс-конференции в Москве.

Накануне, 8 июля, стало известно, что делегация политического офиса "Талибана" прибыла в Москву.

США и их союзники по НАТО должны вывести свои войска из Афганистана в этом году. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане "Талибана". С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

Сообщается, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибов переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами.