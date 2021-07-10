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Папа Франциск произнесет воскресную молитву из окна клиники в Риме

Папа Франциск произнесет воскресную молитву из окна клиники в Риме
Фото: Buda Mendes/Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Папа Франциск произнесет воскресную молитву из окна клиники Джемелли в Риме, где он восстанавливается после плановой операции. Об этом сообщает CNN, со ссылкой на представителя Ватикана Маттео Бруни.

Он отметил, что Франциск начал ходить и постепенно возобновляет работу. Понтифик продолжает назначенное лечение, его анализы крови - удовлетворительные, добавил Бруни. Он указал, что 9 июля Франциск отслужил мессу в частной часовне, а затем поужинал со своими помощниками.

Понтифика направили в клинику Джемелли для проведения плановой операции по поводу заболевания кишечника 4 июля. Папа римский Франциск госпитализирован впервые с момента своего избрания в 2013 году. Как отмечает Associated Press, понтифик известен хорошим здоровьем, хотя в молодости ему удалили часть легкого. Кроме того он страдает ишиалгией (боль в пояснице, связанная с поражением седалищного нерва). Из-за нее ему несколько раз приходилось откладывать выступления.

По словам Бруни, Франциск хорошо перенес операцию, но не уточнил сколько времени он проведет в больнице. Источники агентства ANSA, близкие к Джемелли, говорят, что его должны выписать ориентировочно через пять дней.

Франциску 84 года. Он был избран папой в марте 2013 года после отречения от престола Бенедикта XVI. Уроженец Аргентины, Хорхе Марио Бергольо стал первым в истории папой из Нового Света и первым папой-иезуитом.

Рим Франциск Маттео Бруни

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