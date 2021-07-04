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Папа римский госпитализирован в Риме для проведения плановой операции

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск госпитализирован для проведения плановой операции по поводу заболевания кишечника, сообщает "Би-би-си".

Представитель Ватикана Маттео Бруни пообещал предоставить больше информации после операции. Ее проведут в клинике Джемелли в Риме. Ранее в Ватикане сообщали, что понтифику необходимо лечение по поводу симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника).

Ранее в воскресенье 84-летний понтифик провел публичное выступление на площади Святого Петра и сообщил о готовящихся визитах в Венгрию и Словакию в сентябре.

Папа римский Франциск госпитализирован впервые с момента своего избрания в 2013 году. Как отмечает Associated Press, понтифик известен хорошим здоровьем, хотя в молодости ему удалили часть легкого. Кроме того он страдает ишиалгией (боль в пояснице, связанная с поражением седалищного нерва). Из-за нее ему несколько раз приходилось откладывать выступления.

Рим Ватикан папа римский

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