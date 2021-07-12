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Папа римский останется в больнице еще на несколько дней

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск проведет еще несколько дней в стационаре для реабилитации после операции на толстой кишке, говорится в заявлении представителя Ватикана Маттео Бруни.

По сообщению европейских СМИ, в заявлении отмечается, что 84-летний понтифик "останется в больнице еще на несколько дней для завершения лечения и реабилитации".

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Папа римский перенес операцию 4 июля. На следующий день в Ватикане сообщили, что он останется в больнице еще на неделю.

Бруни отметил, что понтифик "разделил радость победы сборных Аргентины и Италии".

Западные СМИ отмечают, что папа римский Франциск - большой поклонник футбола. Ранее сборная Аргентины обыграла сборную Бразилии в финале Кубка Америки, а Италия - Англию на "Евро-2020".

Франциск родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье эмигрантов из Италии.

папа римский Франциск

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