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Ракетоплан Unity успешно отсоединился от самолета-носителя

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Ракетоплане Unity, на котором миллиардер Ричард Брэнсон отправился с командой в суборбитальный полет, успешно отсоединился от двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two и включил двигатели для подъема на высоту более 80 километров.

Момент был продемонстрирован в ходе прямой трансляции на сайте и в соцсетях компании Брэнсона Virgin Galactic. Во время подъема ракетоплан достигал скорости три Маха. На заданной высоте аппарат завис на несколько минут, чтобы пассажиры могли полюбоваться видом Земли.

Ракетоплан уже начал снижать высоту. Несмотря на помехи в трансляции, Брэнсон успел сказать пару слов с борта Unity, поздравив зрителей с важным событием.

Взлет состоялся около 17:30 с территории космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико. Ранее планировалось, что полет начнется в 16:00 по московскому времени, но его отложили на полтора часа из-за погодных условий.

Ричард Брэнсон Virgin Galactic

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