Трамп уверен, что сможет выиграть дело против американских соцсетей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что верит в успех поданного с его участием иска против крупнейших американских соцсетей.

"У них есть иммунитет к невероятному количеству вещей. Однако против этого иска иммунитета у них нет, потому что они нарушили конституцию. Это беспрецедентное нарушение", - сказал он в эфире Fox News, говоря о соцсетях.

Кроме того, Трамп сообщил, что определился, будет ли баллотироваться на следующих президентских выборах. "Пока что не могу сообщить о решении", - добавил он.

Ранее в июле Трамп заявил, что решил принять участие в подаче коллективного иска в суд против компаний Google, Twitter и Facebook, в которых его страницы в данный момент заблокированы. Иск будет рассмотрен судом во Флориде.

Бывший глава государства назвал действия соцсетей неконституционными, нарушающими принцип свободы слова и вообще - принципы американской жизни. Трамп потребовал, чтобы суд еще до начала слушаний обязал эти компании прекратить "незаконную постыдную цензуру американского народа".

Трамп объяснил, что в данном случае речь идет далеко не только об отстаивании его собственных интересов. Так, он рассказал, что считает крупные американские соцсети ответственными за цензуру по целому ряду тем. В качестве примера бывший президент назвал тему пандемии коронавируса COVID-19. По словам Трампа, Youtube, например, запрещал видео, в которых приводилась любая точка зрения, противоречившая официальной позиции американских федеральных медслужб.

"Соцсети следовали распоряжениям Центра по контролю и профилактике заболевания (CDC), а этот центр часто оказывался неправ", - утверждает Трамп. Также на Youtube, по его информации, удаляли видео с критикой ВОЗ. "А ведь в ВОЗ так часто ошибались", - добавил Трамп.

Газета The Washington Post, которая в последние годы критически относится к Трампу и его деятельности, приводила мнения юристов, считающих, что шансы бывшего президента на успех в суде невелики.

Среди прочего, по данным газеты, истцам будет сложно обосновать утверждение, согласно которому соцсети нарушают Первую поправку к конституции США. В этой поправке, в частности, говорится о необходимости обеспечивать свободу слова. Однако газета поясняет, что "традиционно Первую поправку принято применять к властным структурам, а не к частным компаниям".

Трамп же в ходе своего выступления объяснил, почему считает, что положения Первой поправки применимы к соцсетям. "Они стали инструментом цензуры властей США", - считает экс-президент.

Экс-президент рассказал, что его интересы будут отстаивать адвокаты, которые обычно защищают интересы компаний, производящих табачные изделия. "Судя по всему, они отлично справляются со своей работой. Я решил узнать, готовы ли они взяться и за это дело. Оказалось, что они готовы", - заявил Трамп.

Twitter ранее бессрочно заблокировал страницу Трампа на своей платформе. В Facebook и Instagram Трампа заблокировали на два года. Принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube в конце января продлил на неопределенный срок запрет на публикацию новых видео на его канале.