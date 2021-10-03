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Трамп попросил федерального судью принудить Twitter восстановить его аккаунт

Трамп попросил федерального судью принудить Twitter восстановить его аккаунт
Фото: Sean Rayford/Getty Images

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Дональд Трамп попросил федерального судью во Флориде принудить Twitter восстановить его заблокированный аккаунт. Об этом сообщает Associated Press.

Адвокаты Трампа подали ходатайство в окружной суд Майами, в котором указано, что социальная сеть нарушает Первую поправку к конституции США, устанавливающую гарантию свободы слова.

Twitter ранее бессрочно заблокировал страницу Трампа на своей платформе. В Facebook и Instagram Трампа заблокировали на два года. Принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube в конце января продлил на неопределенный срок запрет на публикацию новых видео на его канале.

В июне Трамп заявил, что решение Facebook приостановить работу его аккаунтов в этой соцсети и в Instagram, является неуважением к более чем 70 млн американцам, которые голосовали за него на выборах 2020 года, и покушением на свободу слова.

США Дональд Трамп Twitter

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