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Трамп раскритиковал решение Facebook оставить блокировку его аккаунтов в силе

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Facebook оставить в силе прежние ограничения в отношении его аккаунтов в социальной сети.

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"То, что сделали Facebook, Twitter и Google, является абсолютным позором для нашей страны. У президента Соединенных Штатов отняли свободу слова, потому что леворадикальные дурни боятся правды, но правда все равно проявится, больше и сильнее, чем когда-либо прежде", - говорится в заявлении Трампа.

Ранее независимый надзорный совет Facebook принял решение оставить в силе ограничения в отношении Трампа.

Днем ранее Трамп запустил сайт. Пользователи смогут делиться материалами со страницы в соцсетях, но возможность общения с экс-президентом не предусмотрена.

Ранее в окружении Трампа сообщали, что он может запустить именно соцсеть, на которой его сторонники смогут беспрепятственно общаться.

Основные американские соцсети "заморозили" аккаунты Трампа, сочтя опасными его высказывания по поводу беспорядков в Вашингтоне в начале января 2021 года.

Трамп уже несколько лет заявляет, что американские соцсети имеют возможность как угодно манипулировать информацией, так как фактически их деятельность ничем не регулируется.

США Дональд Трамп Facebook

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