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Строительство "Северного потока 2" завершится в августе

Строительство "Северного потока 2" завершится в августе
Фото: Carsten Koall/Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Строительство газопровода "Северный поток 2", как ожидается, завершится уже в следующем месяце, магистраль должна заработать в этом году, заявил исполнительный директор проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью Handelsblatt.

"На данный момент 98% трубопровода завершено. Оставшиеся два процента касаются одной из двух нитей. Другая линия полностью построена. Мы предполагаем, что строительство закончится в конце августа. Наша цель - запустить трубопровод в этом году", - сказал он.

Испытания и сертификация, по его словам, займут 2-3 месяца. "Они займут, по предварительным оценкам, от 2 до 3 месяцев по каждой из линий. На завершенном участке мы уже приступили к этим работам. Угрозы санкций со стороны США значительно усложнили нашу работу во всех отношениях, это касается и сертификации. Но мы работаем над решениями и обязательно найдем способ. Конечным результатом будет трубопровод, отвечающий всем международным требованиям и отраслевым стандартам", - заявил он.

Варниг также указал, что в будущем магистраль подготовят к транспортировке метано-водородной смеси.

"Мы определили очень четкую цель - через десять лет "Северный поток 2" будет готов к транспортировке водорода. Многообещающие предварительные исследования уже проведены. Материально-технические испытания все еще продолжаются, но на данный момент работа компаний, которые занимаются испытаниями и сертификацией, затруднены из-за угрозы санкций. Мы надеемся решить эту проблему в ближайшее время", - сказал он.

Варниг считает реалистичным то, что не позднее чем через десять лет водород будут добавлять в одну или обе линии для транспортировки.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

Строительство первой нитки магистрали "Северный поток 2" завершилось 4 июня.

При строительстве первого "Северного потока" от сварки последней трубы до запуска магистрали прошло полгода; второй нитки - три месяца.

Северный поток 2 США Россия

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