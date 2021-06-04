Путин объявил о завершении укладки труб по первой нитке "Северного потока 2"

Президент России Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил, что сегодня, 4 июня, была завершена укладка труб по первой нитке газопровода "Северный поток 2".

Работа по второй нитке продолжается.

"Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. Осталось - с немецкой стороны труба подошла, с российской - нужно их приподнять и сварить, все, но прокладка сама завершена", - добавил он.

По словам российского лидера, "Газпром" готов к заполнению трубопровода газом. На этой неделе обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции Славянская. Путин отметил что эта станция - одна из самых мощных в мире и является отправной точкой нового газопровода.

"Газ на Славянскую подан. Таким образом, "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока 2". Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Федеративной республики Германия. И так же, как "Северный поток 1" будет служить энергобезопасности Европы, надежному снабжению европейских потребителей в целом", - заявил президент РФ.

"Этот проект экономически высокоэффективен, полностью соответствует самым строгим экологическим стандартам и техническим требованиям", - подчеркнул Путин.

"Мы готовы и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты. И рассчитываем, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры", - сказал политик.