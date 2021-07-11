Глава Nord Stream 2 AG счел, что санкции США нарушили интересы Украины

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Введение в декабре 2019 года санкций США в отношении подрядчиков строительства газопровода "Северный поток 2", которое приостановило стройку, нарушило пакетную договоренность о продолжении транспортировки газа через Украину, заявил исполнительный директор проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью Handelsblatt.

Он напомнил: "Уже много лет федеральное правительство активно отстаивает интересы Украины. Канцлер Ангела Меркель еще в мае 2015 года заявляла, что транзит газа через Украину должен быть обеспечен на постоянной основе даже после завершения строительства "Северного потока 2".

"Федеральное правительство потребовало этого, Россия обеспечила. В конце 2019 года россияне и украинцы заключили транзитный контракт, гарантирующий транзит 40 млрд куб. м природного газа в год до конца 2024 года. Объем, который значительно превышает первоначальные ожидания. Русских за это так не поблагодарили. Русские внесли авансовые платежи - и, хотя соглашение о транзите было заключено, США санкциями принудили приостановить работы на трубопроводе. Это показало, насколько непредсказуемой может быть американская политика и подорвало доверие со стороны России", - заявил Варниг.

"Они задержали нас на полтора года, что привело к дополнительным затратам, исчисляемым трехзначным значением миллионов", - прокомментировал действие санкций руководитель проектной компании.

Варниг признал, что риск появления новых санкций США остается: "Риск высок. Я больше ничего не исключаю. Однако, если бы кто-то наложил санкции на покупателей, он бы перешел в новое измерение экономической войны".

Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований 20 декабря 2019 года. В тот же день Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год - в него были включены санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве "Северного потока 2". В отличие от привычной практики, когда санкции не распространяются на уже начатые и реализуемые проекты и имеют определенный лаг до их начала, запрет на строительство "Северного потока 2" вступил в силу незамедлительно и 21 декабря швейцарский подрядчик Allseas остановил строительство и отвел суда с трассы магистрали. Строительство магистрали силами российских строительных судов возобновилось спустя год - в конце 2020-го.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Строительство газопровода "Северный поток 2", как ожидается, завершится уже в следующем месяце, магистраль должна заработать в этом году.