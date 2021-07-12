США предупредили Кубу о недопустимости насилия против демонстрантов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил власти Кубы о недопустимости жестких мер в отношении участников акций протеста в стране.

The U.S. supports freedom of expression and assembly across Cuba, and would strongly condemn any violence or targeting of peaceful protesters who are exercising their universal rights. https://t.co/FjI8bUHoQE — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) July 12, 2021

"США поддерживают свободу выражения мнений и собраний в масштабах всей страны, решительно осудили бы любое насилие или нападения на мирных протестующих, которые осуществляют свои универсальные права", - написал он в своем твиттере.

Как сообщают западные СМИ, определенная часть кубинцев вышла на улицы Гаваны в воскресенье, чтобы протестовать против ограничений, веденных в связи с пандемией коронавируса, низких темпов вакцинации и сложного экономического положения.

Полиция присутствует в местах митингов и, хотя серьезных столкновений не наблюдалось, ею было проведено несколько арестов.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель, выступая по национальному телевидению, призвал коммунистов выйти на улицы, чтобы противостоять беспорядкам.