Посол РФ в Гаване не считает протесты на Кубе попыткой свержения власти

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Посол России в Гаване Андрей Гуськов выразил мнение, что протестные акции на Кубе связаны со вспышкой коронавируса и не продиктованы стремлением сменить власть в стране.

"Нет, это не попытка. Это не против ковидных ограничений, но в связи со вспышкой ковида", - сказал Гуськов в эфире телеканала "Россия-24". Так он ответил на вопрос, вызваны ли протесты ковидными ограничениями или являются попыткой свергнуть власть.

Накануне в Гаване и в ряде крупных городов Кубы прошли массовые акции протеста против условий жизни, осложненных пандемией COVID-19, а также против нищеты и отсутствия лекарств. Также звучали политические лозунги.

В Гаване люди прошли по основной набережной в сторону центра столицы и собрались у здания Капитолия. Выступления сопровождались актами вандализма и агрессией в отношении полиции. Полицейские и сотрудники спецслужб в штатском производили аресты.

Президент страны Мигель Диас-Канель выступил в эфире национального телевидения и радио и призвал коммунистов страны выйти на улицы, чтобы противостоять беспорядкам.