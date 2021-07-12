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Судан готовится начать процедуру ратификации соглашения о базе ВМФ РФ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Власти Судана готовятся начать процедуру ратификации соглашения с Россией о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в этой стране, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Госпожа министр сообщила, что в Судане также готовят начало процесса ратификации", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Судана Марьям аль-Махди.

Министр отметил, что этот процесс "будет осуществлен в соответствии с теми процедурами, которые для этой цели существуют в суданском парламенте".

Он также сообщил, что на переговорах проинформировал суданского министра о том, что в России началась процедура ратификации этого соглашения.

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"Как вы понимаете, парламент (российский - ИФ) сейчас на каникулах, поэтому по их завершении Госдума определит график рассмотрения этого документа. Видимо, это уже будет новый состав Государственной думы", - заявил Лавров.

Соглашение о российской базе в Судане

Президент РФ Владимир Путин 1 июля внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Суданом о строительстве базы ВМФ РФ.

В проекте закона речь идет о ратификации соглашения между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на территории этой страны, подписанное в Хартуме 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года.

В соглашении отмечается, что максимальная численность военных, проходящих службу в составе пункта материально-технического обеспечения, и гражданских лиц, занимающих должности на базе ВМФ РФ по штату, не будет превышать 300 человек. Россия может увеличить численность военных и гражданского персонала базы по согласованию с суданской стороной, предусматривает соглашение.

Максимальное количество военных кораблей РФ, которые могут находиться в пункте материально-технического обеспечения, "составляет 4 единицы, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности", говорится в соглашении.

Судан Сергей Лавров ВМФ РФ

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