Источник заявил, что напряженности вокруг планов создания военной базы РФ в Судане нет

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Никакой политической напряженности вокруг планов создания военной базы РФ в Порт-Судане на берегу Красного моря нет, но есть некоторые обстоятельства, которые задерживают работу, сообщил высокопоставленный источник в МИД РФ.

"Напряженности никакой нет, я не вижу никаких осложнений", - сказал высокопоставленный дипломат "Интерфаксу".

По его словам, "в принципе, договорились (по вопросу создания базы - ИФ), но есть некоторые обстоятельства, которые пока задерживают работу на этом направлении".

Собеседник агентства напомнил, что после смены власти в стране парламент не работал в полную силу, в то время как договоренности о военной базе нуждались в его утверждении. Кроме того, подчеркнул он, "там были кое-какие встречные обещания с нашей стороны по линии контактов военных, и этот вопрос тоже не урегулирован по объективным причинам, не из-за политических предпочтений, а чисто физически".

Вопрос создания военной базы РФ в Судане

1 июля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Суданом о строительстве базы ВМФ на Красном море. Соглашение было подписано в Хартуме 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года.

В начале июня 2021 года начальник генштаба Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн сообщил о намерении страны пересмотреть соглашения с РФ по военно-морской базе. "Мы находимся в процессе пересмотра договора, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане", - заявил аль-Хусейн.

По его словам, так как соглашение было подписано при прежнем режиме и не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров, у Судана есть возможность для внесения поправок и изменений с учетом интересов страны.

4 июня замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил "Интерфаксу", что посольство РФ в Хартуме получило разъяснения суданской стороны относительно намерения пересмотреть решение по созданию пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в этой стране. По его словам, Судан не отозвал свою подпись под соглашением о создании в этой стране базы ВМФ РФ, поэтому остается поле для компромисса.

10 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в соглашение по пункту материально-технического обеспечения могут вноситься изменения до его ратификации.

Вопрос создания пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на Красном море в Судане находится в работе, заявили в командовании ВМФ РФ. "Мы работаем над этим, в процессе", - сообщил "Интерфаксу" 23 июня заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-21).

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на встрече с суданским коллегой Ясином Ибрагимом, что Россия ценит достигнутый уровень военного сотрудничества с этой страной, настроена на продолжение контактов по всем вопросам.

Эксперт: Красное море - важный для российского военного присутствия регион

Россия расширит присутствие военно-морского флота за счет создания в Судане на Красном море базы ВМФ РФ, сообщил ранее "Интерфаксу" бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал в отставке Владимир Комоедов. По его словам, у России появится еще один пункт базирования флота за рубежом на фоне "господства США и НАТО в Атлантике, Тихом и Индийском океанах в воздухе, на воде и под водой".

Комоедов назвал Красное море важным для российского военного присутствия регионом. "У России там есть интересы. Это Африка и Аравийский полуостров. Это выход в Индийский океан, а также выход через Суэцкий канал и Средиземное море в Атлантику, - заявил адмирал. - В Судане нам не надо держать большие силы. Там достаточно будет иметь пункт маневренного базирования и материально-технического обеспечения".

Бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко сказал "Интерфаксу", что пункт материально-технического обеспечения в Судане будет важен для российских боевых кораблей, которые выполняют антипиратские миссии и задействованы в охране конвоев. "В перспективе пункт материально-технического обеспечения в Судане может стать полноценной военно-морской базой", - сказал Кравченко.

В настоящее время у России есть военно-морская база за рубежом в сирийском порту Тартус. 30 сентября прошлого года Шойгу заявил, что военно-морская база в Тартусе способна принимать десятки боевых кораблей. "Все стоянки судов оборудованы системами жизнеобеспечения, площадками разгрузки, ремонтным комплексом для обслуживания и малого ремонта кораблей и судов", - заявил тогда министр обороны РФ.

Российская эскадра на постоянной основе находится в Средиземном море. В её составе - до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали в пресс-службе Черноморского флота РФ. Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей") по боевикам в Сирии.