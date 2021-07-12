Дипломатов генконсульства России в Афганистане временно перевели в Узбекистан

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники российского генконсульства в Мазари-Шарифе, располагавшиеся в афганском городе Хайратон в провинции Балх на афгано-узбекской границе, переведены в Узбекистан, сообщил в понедельник официальный представитель и пресс-секретарь узбекского МИД Юсуп Кабулжанов.

"Подтверждаю, что в настоящее время дипломаты, работавшие в консульском учреждении Российской Федерации в Хайратоне, благополучно доставлены на территорию Узбекистана", - сказал Кабулжанов.

Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил о закрытии консульства в Мазари-Шарифе "до прояснения ситуации".

По его данным, ни один крупный город, включая Мазари-Шариф, на настоящий момент не перешел под контроль талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ), несмотря на то, что они заняли значительную часть страны.

Он отметил, что работа генерального консульства в Мазари-Шарифе временно приостановлена "до того, как ситуация прояснится". "Сейчас ситуация неясная. И в самом городе, и в его пригородах неспокойно", - сказал Жирнов.

Ранее сообщалось о закрытии по соображениям безопасности диппредставительств ряда стран на севере Афганистана, где боевики запрещенного в России движения "Талибан" наращивают темпы наступления, захватывая все новые приграничные территории.