"Талибы" предложили Кабулу перемирие в обмен на освобождение 7000 заключенных

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Боевики "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено) предложили правительству Афганистана трехмесячное перемирие в обмен на освобождение 7 тысяч заключенных и исключение имен лидеров движения из "черного списка ООН".

Об этом телеканалу ToloNews сообщил участник делегации правительства Афганистана Надера Надери.

Требование "Талибана" он назвал серьезным и напомнил, что когда в прошлый раз освободили 5000 заключенных талибов, "это не облегчило ситуацию, а, напротив, привело к эскалации напряженности".

США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана, войска должны быть полностью выведены к 11 сентября 2021 года. Отряды талибов одновременно начали захватывать территории, продолжая переговоры с правительством о мирном выходе из многолетнего конфликта.