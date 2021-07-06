Посольство России в Кабуле эвакуировать не собираются

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российское посольство в Кабуле не готовится к эвакуации, а консульство в Мазари-Шарифе закрыто до прояснения ситуации, поскольку в городе и его пригородах неспокойно, сообщил телеканалу "Россия-24" посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"Мы работаем в Кабуле в обычном режиме, с поправкой на очень сложную ситуацию в Афганистане с коронавирусом. Мы работаем в нормальном режиме, ситуация в городе за последние недели к худшему не изменилась, а в стране, как говорят французы, "на войне как на войне", идет война. Мы не готовимся к эвакуации", - сказал дипломат.

По его словам, Кабул - это "наиболее укрепленный город", где находятся власти страны, силовики, ставка верховного главнокомандующего Афганистаном.

"Кабул в этом плане с точки зрения безопасности обеспечен наибольшим количеством ресурсов", - добавил посол.

Ни один крупный город, включая Мазари-Шариф, на настоящий момент не перешел под контроль талибов, несмотря на то, что ими занята значительная часть страны и в Мазари-Шарифе и пригородах неспокойно, отметил Жирнов

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Вывод войск проходит на фоне активизации "Талибана" (считается в России террористической организацией и запрещен): с мая талибы наступают и теснят правительственные силы. По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов страны. Сообщается, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.

Россия пообещала помочь в этой ситуации Таджикистану в случае необходимости. Как заявил 6 июля замглавы российского МИД Андрей Руденко, "по некоторым данным", талибы контролируют уже до 70% границы с Таджикистаном.

6 июля в Кандагаре взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, пострадали 19 человек, сообщает телеканал Tolo News. 5 июля в провинции Саманган прошли затяжные боестолкновения правительственных войск с талибами.

Талибы пытаются блокировать приграничные города, чтобы сорвать импорт зерна для населения, телеканалу заявил командующий армией Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай. После перекрытия каналов поставок "Талибан" планирует наступление, добавил он.

Защиту крупных и приграничных городов, а также транспортных артерий он назвал высшим приоритетом армии.

Генерал отметил, что вместе с афганскими талибами военные действия против вооруженных сил страны ведут и талибы из Пакистана.

"Наша задача - завершить выполнение планов по взятию под контроль ряда дорог, округов", - заявил ранее агентству EFE представитель талибов Забиулла Муджахид, а захватывать крупные города "Талибан" не хочет, чтобы не создавать угрозу для мирного населения.