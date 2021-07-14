Пять военных самолетов США в среду провели разведку вблизи границ РФ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сразу пять американских военных самолетов в среду совершили многочасовые полеты вблизи российских рубежей, следует из мониторинга западных информационных авиаресурсов.

По их данным, разведывательный самолет ВВС США E-8C Joint STARS, который выполняет задачи сбора информации о дислокации сил противника и боевого управления нанесением ударов авиации, совершал полет в воздушном пространстве Эстонии, курсируя вблизи границ Ленинградской и Псковской областей. Самолет взлетал с авиабазы Рамштайн в Германии.

Еще два тактических самолета радиоэлектронной разведки армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, поднявшиеся из Шяуляя (Литва), выполняли полеты вдоль севера Калининградской области в литовском воздушном пространстве.

Позднее в среду к северу от Калининградской области в небе Литвы в течение пяти часов выполнял задание самолет разведки и целеуказания армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, взлетевший с аэропорта имени Михаила Когэлничану под румынским портовым городом Констанца.

Тем временем на Черном море у границ России выполнял многочасовой полет стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V. Он совершил пролет вдоль побережья Краснодарского края и юга Крыма, а затем более пяти часов курсировал к юго-западу от полуострова. Длительность его полета обеспечил американский самолет-заправщик RC-135R.

Кроме того, в среду был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon вдоль побережья Сирии, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ РФ и российская авиабаза Хмеймим.