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Киев захотел гарантию стабильного газоснабжения при запуске "Северного потока 2"

Киев захотел гарантию стабильного газоснабжения при запуске "Северного потока 2"
Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Киев нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения в случае запуска газопровода "Северный поток 2" по дну Балтийского моря.

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"Для нас это не просто слова - энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит $2 млрд ежегодно. Если мы говорим про "Зеленый курс" Украины, куда мы идем - это про уменьшение добычи и пользования газом, уменьшение тепловой генерации. Где мы берем на все это деньги? 2 миллиарда - а часть этих денег мы тратим и на инфраструктуру, и на нашу армию, и на изменение энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?", - сказал Зеленский во время общения с журналистами на всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" во вторник.

Он добавил, что Украине нужно "ориентировочно 10-15 лет гарантий обеспеченности стабильным газоснабжением для населения, поскольку объемов добычи украинского газа недостаточно".

По словам главы украинского государства, "важна и цена на газ". "У нас есть годовой пакет, он меньше 8 гривен для людей. А что будет, если не будет транзита газа или будет возможность получать газ из Европы - то по какой цене? Кто будет компенсировать это?", - сказал Зеленский.

Он также рассказал о расхождениях во взглядах на реализацию проекта газопровода "Северный поток 2" с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой он ранее в понедельник провел переговоры.

"Да, у нас разные взгляды касательно "Северного потока", но, тем не менее, я считаю, что мы привели много аргументов... Будет встреча канцлера с президентом (США Джозефом) Байденом, и там будут обсуждать, что несет "Северный поток 2", что он принесет Европе и что он принесет отдельно Украине, и как гарантировать энергетическую безопасность Украине, чтобы мы не теряли от этого потока, если он будет достроен и введен в эксплуатацию", - сказал Зеленский.

Украина Владимир Зеленский газ Северный поток 2

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