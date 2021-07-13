Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:07Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 262 587+446 519

Путин указал, что РФ полностью выполнит контракт на поставки газа через Украину

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена полностью выполнить свои обязательства по контракту на прокачку природного газа через территорию Украины, и этот вопрос не должен увязываться с проблемой Донбасса или "Северного потока 2".

"Мы подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины. Нормандский формат, другие форматы подобного рода - это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток 2" либо транзит нашего газа через территорию Украины", - сказал Путин.

"И, несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет полностью их выполнять", - подчеркнул президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения в случае запуска газопровода "Северный поток 2" по дну Балтийского моря. Он также считает, что нормандский формат имеет потенциал чтобы стать площадкой для решения вопросов энергобезопасности Украины в связи со строительством магистрали.

Владимир Путин Украина Северный поток 2

Новости по теме

Новости

РФ готова к углублению кооперации с бывшими республиками СССР

Пандемия коронавируса

Российские эксперты проверят ситуацию с COVID-19 на курортах Египта

Российские эксперты проверят ситуацию с COVID-19 на курортах Египта

Круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции с 1 августа

Brent подорожала до $75,92 за баррель

Brent подорожала до $75,92 за баррель

ЕСПЧ призвал Россию разрешить заключать однополые браки

ЕСПЧ призвал Россию разрешить заключать однополые браки

Глава МВД Украины Аваков подал в отставку

Глава МВД Украины Аваков подал в отставку

Boeing ограничит производство Dreamliner ради их доработки

Boeing ограничит производство Dreamliner ради их доработки

Похороны телеоператора в Грузии вылились в акцию протеста

Киев захотел гарантию стабильного газоснабжения при запуске "Северного потока 2"

Киев захотел гарантию стабильного газоснабжения при запуске "Северного потока 2"

Путин счел Белоруссию надежным партнером в плане обслуживания кредитов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');