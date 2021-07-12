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Меркель заверила, что "Северный поток 2" не нарушит транзит газа через Украину

Меркель заверила, что "Северный поток 2" не нарушит транзит газа через Украину
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник заявила, что транзит газа через Украину из-за "Северного потока 2" не остановится и что это необходимо гарантировать, сообщает агентство Bloomberg.

"Транзит газа через Украину необходимо обеспечить", - подчеркнула она на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В прошлом месяце глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что транзит газа через Украину должен быть сохранен и после постройки "Северного потока 2". "Для Германии - и канцлер Меркель давно сказала об этом президенту Путину - окончание строительства "Северного потока 2" связано с необходимостью дальнейшего газового транзита через Украину", - отметил Маас.

По его словам, в позиции Германии в этом плане "ничего не изменится".

Ранее в июле глава Минфина Германии Олаф Шольц также заявил, что Германия также будет добиваться продления договора о газовом транзите через Украину. "Мы работаем очень активно, чтобы быть уверенными, что договор о газовом транзите между Украиной и Россией был бы продлен", - заявил Шольц в интервью Bloomberg TV.

По словам Шольца, Германия видит свою ответственность за обеспечение транзита через Украину в будущем и не только на два или три года, но на будущие десятилетия.

Действующий договор, по словам представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, действует минимум до 2024 года, но договоренность подразумевает, что стороны проверят возможность продления договора до 2034 года.

Ангела Меркель газ Украина Северный поток 2

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