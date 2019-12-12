Зеленский опроверг слухи о связи карьеры Авакова с раскрытием убийства Шеремета

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский опроверг существование каких-либо договоренностей о сохранении за Арсеном Аваковым поста министра внутренних дел страны в обмен на быстрое раскрытие убийства журналиста Павла Шеремета.

"У нас серьезное дело - убийство журналиста Павла Шеремета. И я хочу вам сказать, что не только я, а ни один порядочный человек никаких "договоренностей на крови" не делает", - сказал Зеленский на брифинге в четверг, посвященном задержанию подозреваемых в причастности к убийству Шеремета, отвечая на вопрос журналистов.

В свою очередь Аваков также опроверг наличие подобных закулисных договоренностей. "Я не думаю, что сейчас место обсуждать политические слухи, но очень серьезно могу вам сказать, что у меня есть одна договоренность: работать честно, а главное, чтобы комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и еще ряда завершенных дел мне не захочется попросить об отставке", - сказал министр.

Ранее в четверг заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Евгений Коваль на брифинге в Киеве рассказал, что в причастности к убийству Шеремета в настоящее время подозревают пятерых человек - это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран боев в Донбассе Андрей Антоненко, супруги Владислав и Инна Грищенко (воевавшие там же).

Он также сообщил, что, по версии следствия, основным мотивом преступления была дестабилизация социально-политической ситуации на Украине.

Один из фигурантов дела Шеремета - Антоненко, который также является авторов гимна Сил специальных операций (ССО) Украины - ранее писал в фейсбуке, что полиция хочет провести у него обыск.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета на Украине и в других странах.

23 июля глава Национальной полиции Украины Сергей Князев доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о наработках в расследовании дела об убийстве журналиста. "Национальная полиция имеет ряд перспективных направлений работы относительно раскрытия убийства Павла Шеремета", - сказал тогда руководитель Нацполиции.