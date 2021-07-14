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Власти Кубы подтвердили данные о первой жертве столкновений

Власти Кубы подтвердили данные о первой жертве столкновений
Массовые протесты на Кубе
Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - На Кубе в МВД подтвердили, что в результате последних протестов на острове погиб человек, сообщает ВВС News со ссылкой на государственные СМИ.

36-летний Дьюбис Лауренсио Техеда погиб в минувший понедельник в одном из пригородов Гаваны. По официальной версии он в составе группы протестующих атаковал правительственное учреждение. Очевидцы утверждают, что эту группу, наоборот, обстреляли силовики, отмечает ВВС. При каких именно обстоятельствах Техеда погиб, в МВД не уточнили.

В МВД также заявили, что демонстранты совершали поджоги, резали провода ЛЭП и крушили дома, а также нападали на полицейских и мирных граждан, используя ножи и камни, сообщает АР.

Протесты на Кубе начались в минувшее воскресенье и охватили крупные города. Люди требовали доступа к вакцинам от коронавируса, а также протестовали против нищеты и дефицита, политики правительства и затем стали выступать против властей.

В воскресенье президент Мигель Диас-Канель призвал сторонников правительства выйти на улицы, чтобы противостоять недовольным, а затем назвал протестующих контрреволюционерами.

Куба МВД Гавана

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