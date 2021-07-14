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Белый дом заявил, что будет следить за развитием ситуации на Кубе

Белый дом заявил, что будет следить за развитием ситуации на Кубе
Протесты в Гаване
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне намерены следить за развитием ситуации на Кубе, после чего будет выработана позиция в отношении властей в Гаване, заявила на брифинге в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

"Без сомнения протесты, которые произошли в выходные, конечно, имеют значение. Это самые масштабные за многие годы протесты, которые мы видели на Кубе, мы будем следить за развитием событий, после чего подготовим соответствующий ответ", - сказала она журналистам на брифинге.

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Представитель госдепа США Нед Прайс в свою очередь подверг критике действия кубинских властей, которые блокировали и продолжают ограничивать работу мобильного интернета в городах страны.

"Мы осуждаем частичную или полную блокаду интернета со стороны властей, мы призываем кубинских руководителей продемонстрировать уважение к голосу народа", - сказал он журналистам.

Он также призвал руководство Кубы освободить задержанных в ходе беспорядков.

В воскресенье в Гаване и в ряде крупных городов Кубы прошли массовые акции протеста против условий жизни, осложненных пандемией COVID-19, а также против нищеты и отсутствия лекарств. Беспорядками были охвачены не менее 50 городов и населенных пунктов страны. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване люди прошли по основной набережной в сторону центра столицы и собрались у здания Капитолия. Выступления сопровождались актами вандализма, в том числе и в отношении народной революционной полиции. Полицейские и сотрудники спецслужб в штатском производили аресты. По данным иностранных СМИ, задержаны около 70 человек.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил в эфире национального телевидения и радио и призвал коммунистов страны выйти на улицы, чтобы противостоять беспорядкам.

США Джен Псаки Белый дом Куба Гавана

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