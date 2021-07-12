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На улицах Гаваны усилили наряды полиции и спецназа после протестов

В столице Кубы наблюдаются перебои в работе мобильного интернета

На улицах Гаваны усилили наряды полиции и спецназа после протестов
Полиция Кубы блокирует улицу во время антиправительственной акции протеста в Гаване 11 июля
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Усиленные наряды полиции и спецназа вышли на патрулирование Гаваны в понедельник, на следующий день после массовых акций протеста, сообщает Associated Press.

По данным агентства, из некоторых районов столицы Кубы поступают сообщения о перебоях в работе мобильного интернета. В старой Гаване наблюдаются скопления народа, но людей значительно меньше, чем накануне.

Между тем, у комендатуры гаванской полиции выстроились очереди из родственников тех, кто был задержан накануне. По данным агентства EFE, в очереди - около ста человек, в основном женщины. Они пытаются выяснить судьбу задержанных.

Накануне в Гаване и других крупных городах Кубы прошли массовые антиправительственные протесты против условий жизни, осложненных пандемией COVID-19, а также против нищеты и отсутствия лекарств. Полицейские и сотрудники спецслужб в штатском задерживали протестующих. Появлялись также сообщения о жестокости полицейских, которые кубинские власти отвергли.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил в эфире национального телевидения и радио и призвал коммунистов страны выйти на улицы, чтобы противостоять беспорядкам. Также он обвинил США в организации протестов через соцсети.

"Мы видели, как в последние несколько недель в социальных сетях разворачивалась кампания против Кубы ... Вот как это делается: пытайтесь вызвать неповиновение, неудовлетворенность, манипулируя эмоциями и чувствами", - заявил в понедельник Мигель Диас-Канель во время выступления по национальному телевидению.

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен посоветовал кубинским властям прислушаться к протестующим гражданам, а не пытаться обвинять США в провоцировании беспорядков.

"Для кубинского режима было бы серьезной ошибкой интерпретировать то, что происходит в десятках населенных пунктов, как результат каких-то действий США", - сказал он журналистам в Госдепартаменте.

По его мнению, стремление Гаваны обвинить в организации протестов Вашингтон демонстрирует нежелание властей Кубы услышать требования своего народа. Он считает, что кубинцы протестуют, потому что "устали от репрессий", недовольны неэффективными мерами против пандемии COVID-19, неудачной экономической политикой и нехваткой продовольствия.

Куба Гавана

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