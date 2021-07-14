Число смертей от COVID-19 в мире приблизилось к 4,05 млн

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В мире с начала распространения коронавируса зафиксировано 4 048 903 летальных исхода после заражения этой инфекцией, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире на утро среды составило 187 798 855.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 914 884 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 607 771.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 946 147, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 411 406.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 151 993 заболевших, умерли 535 838 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды составляет 521,6. В США на 1 млн жителей скончалось 1 872 человека, в Индии - 295, в Бразилии - 2 503.