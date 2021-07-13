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Новый штамм COVID-19 и аномальная жара стали причиной выросшей смертности в Москве в июне

Новый штамм COVID-19 и аномальная жара стали причиной выросшей смертности в Москве в июне
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Распространение нового "индийского" штамма коронавируса и аномальная жара, установившаяся в столичном регионе, стали причиной выросшей смертности в Москве в июне, сообщили в департаменте здравоохранения города.

В сообщении ведомства отмечается, что рост смертности в июне в Москве по отношению к июню 2020 года составил более 3 тысяч, "это обусловлено значительным влиянием двух основных причин".

"Во-первых, в июне были зафиксированы пиковые значения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (...). Такой рост эпидемиологи связывают, прежде всего, с циркуляцией нового "дельта" штамма заболевания, который в разы заразнее и вызывает более тяжелое течение заболевания", - говорится в сообщении.

"Во-вторых, еще одной причиной, повлиявшей на рост смертности в июне, стала аномальная жара, которая, как и летом 2010 года, привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы", - уточнили в депздраве.

По словам врачей-кардиологов, жаркая погода вызывает серьезное ухудшение состояния больных, поясняется в сообщении. "Отмечаются потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови, которые могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, а также падение давления, которое может спровоцировать инсульт", - пояснили в департаменте.

"Таким образом, избыточная смертность в июне 2021 года обусловлена влиянием двух причин - резкого скачка заболеваемости новой коронавирусной инфекции в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погоды", - добавили там.

По данным департамента, смертность в столице в июне 2021 года выросла на 24% по сравнению с прошлогодним июнем. "В июне в Москве зарегистрирован 16 271 случай смерти. Рост смертности по отношению к июню прошлого года составил 3 145 случаев", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что летальность от коронавируса в Москве на 1 июля 2021 года составляет: 2,78%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,88%, если учесть все случаи, где covid выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

Аномальная жара в Москве

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Хроника 09 января 2020 года – 13 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Депздрав коронавирус

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