РФ призвала положительно рассмотреть заявку Ирана на членство в ШОС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Развитие Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) напрямую связано с перспективой ее расширения, Москва призывает положительно рассмотреть заявку Тегерана на членство в этом объединении. С такой позицией, как сообщили источники в делегации РФ, российская сторона выступила в среду на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС в Душанбе.

Как рассказали собеседники в делегации, российская сторона убеждена в том, что перспектива поступательной эволюции ШОС "напрямую связана с расширением ее состава". Процесс при этом должен быть пошаговым и исходить из обеспечения баланса между государствами - членами организации, наблюдателями, а также партнерами по диалогу.

"Убеждены, что давно назрела необходимость положительно рассмотреть заявку Ирана на членство в Организации, которая находится на столе с 2008 года", - сообщили в российской делегации.

Там указали, что о кандидатуре Афганистана на данном этапе речь не идет.

Ключевым критерием в этом вопросе, по мнению российской стороны, является "реальная готовность заявителя вносить эффективный, конкретный вклад в качественное укрепление ШОС, способствовать повышению ее международного авторитета в русле разворачивающихся на Евразийском континенте процессов".

Как сообщил источник, в российской делегации акцентировали внимание на том, что имеющиеся обращения на получение статуса наблюдателя со стороны семи стран требуют дополнительного изучения.

Комментируя вопрос о предоставлении статуса партнера ШОС по диалогу отдельным претендентам, среди которых Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн и Египет, в российской делегации заявили о готовности обсудить соответствующие предложения.