На саммите ШОС объявят о начале приема Ирана в организацию

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 16-17 сентября в Таджикистане, будет объявлено о начале процедуры приема в ее члены Ирана, пишет в четверг газета "Коммерсант".

На данный момент в ШОС входят восемь стран: Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Газета отмечает, что намеченный на 16-17 сентября саммит ШОС станет для организации юбилейным: она была создана 20 лет назад.

"И, как стало известно "Ъ", вскоре участников объединения станет девять. На предстоящем саммите в Душанбе главы государств, по информации источников "Ъ", должны объявить о начале приема в свои ряды Ирана", - говорится в публикации.

"Сам процесс присоединения Тегерана к ШОС при этом может занять еще некоторое время. У Дели и Исламабада на это ушло почти два года. Но сам факт, что он будет официально запущен, - это уже прорыв, поскольку Иран провел в "предбаннике" организации более десяти лет", - отмечается в публикации.

Газета напоминает, что статус наблюдателя при ШОС Тегеран получил еще в 2005 году, после чего в 2008-м подал заявку на полноценное членство. Но до 2015 года Иран не могли принять в объединение из-за действовавших в отношении него международных санкций. По правилам ШОС ее членом не может стать страна, находящаяся под санкциями Совета Безопасности ООН, а в отношении Ирана действовал целый ряд ограничительных мер. Санкции были отменены в 2015 году, когда Тегеран согласился на ограничение своей ядерной программы.

"Но и это не открыло ему двери в ШОС. Неожиданно иранскую заявку заблокировал Таджикистан, у которого ранее были едва ли не самые теплые отношения с Ираном среди всех стран ШОС. Душанбе обвинил Тегеран в поддержке Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ, запрещена в Таджикистане и в РФ - ИФ) и косвенной причастности к организации террористических актов", - отмечается в публикации.

Однако некоторое время назад конфликт удалось урегулировать. Президент Ирана Эбрахим Раиси лично прилетит в Душанбе, пишет "Коммерсант". Причем это станет для него первой зарубежной поездкой с момента избрания на пост в июне этого года.

В публикации отмечается, что Россия выступает однозначно за прием Ирана в ШОС, рассчитывая, что это придаст организации еще больший вес на международной арене.

"Страны-члены ШОС регулярно выступают с совместными заявлениями, инициатором составления которых нередко становится Москва. В ходе состоявшегося в июле в Душанбе заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС Россия настаивала на том, что "давно назрела необходимость положительно рассмотреть заявку Ирана на членство в организации", - пишет газета.