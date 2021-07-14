Президента Бразилии госпитализировали с болями в животе и икотой

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президента Бразилии Жаира Болсонару в среду утром доставили в военный госпиталь, чтобы установить причину боли в области живота и непрекращающейся икоты, сообщает телерадиосеть Globo.

Болсонару был доставлен в госпиталь Вооруженных сил в столице страны Бразилиа 14 июля, говорится в заявлении, распространенном его канцелярией.

В нем отмечается, что у Болсонару приподнятое настроение, и чувствует он себя неплохо.

Согласно информации Globo, Болсонару проснулся утром и пожаловался на боли в области живота.

В заявлении канцелярии также говорится, что все встречи президента на среду отменены, обследование займет от суток до двух. В среду Болсонару должен был встречаться с конгрессменами.

Проблемы со здоровьем у Болсонару начались еще во время предвыборной кампании. В ходе одного из выступлений перед сторонниками осенью 2018 года на него напал неизвестный и пырнул ножом в область живота. Тогда Болсонару перенес первую операцию, а вслед за ней и еще три. В марте этого года он заявил, что ему нужна еще одна, пятая операция, которая должна стать последней.

Затем, будучи на посту президента он неоднократно ложился в больницу. Так, в декабре 2019 года он упал в президентском дворце и жаловался на временную потерю памяти и головные боли, ему сделали томографию мозга. До этого он подозревал у себя рак кожи и прошел скрининг, который не выявил патологий.

В июле прошлого года Болсонару заразился коронавирусом и провел на карантине порядка трех недель. Вслед за ним болезнь перенесла его супруга и некоторые сотрудники его администрации. В сентябре 2020 года Болсонару перенес операцию по удалению почечного камня.