Президент Бразилии перенес операцию по удалению почечного камня

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно переболевший коронавирусом COVID-19, успешно перенес операцию по удалению почечного камня, пишут в пятницу западные СМИ.

"Процедура была проведена без осложнений. Пациент находится в стабильном состоянии", - говорится в заявлении министерства коммуникации Бразилии.

Операция по удалению камня была проведена под общим наркозом и с использованием лазерного оборудования.

О предстоящей операции стало известно в начале сентября. Тогда президент Бразилии уточнил, что проблемы со здоровьем возникли "из-за возраста". Болсонару 65 лет.

Проблемы со здоровьем у Болсонару начались еще во время предвыборной кампании. В ходе одного из выступлений перед сторонниками осенью 2018 года на него напал неизвестный и пырнул ножом в область живота. Тогда Болсонару перенес первую операцию, а вслед за ней и еще три. В марте этого года он заявил, что ему нужна еще одна, пятая операция, которая должна стать последней.

Будучи на посту президента он неоднократно ложился в больницу. Так, в декабре 2019 года он упал в президентском дворце и жаловался на временную потерю памяти и головные боли, ему сделали томографию мозга. До этого он подозревал у себя рак кожи и прошел скрининг, который не выявил патологий.

В июле Болсонару заразился коронавирусом и провел на карантине порядка трех недель. Вслед за ним болезнь перенесла его супруга и некоторые сотрудники его администрации.