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Чартерные полеты из РФ на курорты Египта могут возобновить в середине августа

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Египте ожидают запуска чартеров из России на курорты страны к середине августа, в первое время число рейсов не превысит 50% от количества, которое было в 2015 году, сообщает газета Egypt Independent.

"Председатель Ассоциации инвесторов в туризма Красного моря Камель Абу-Али считает, что российские туристы смогут прилететь на курорты Египта в ближайшие несколько недель. В свою очередь вице-президент комитета по туризму Египетской торговой палаты в США Моатаз Седки ожидает, что объем трафика рейсов не превысит 50% от показателей, которые были до прекращения авиасообщения с Россией", - пишет издание.

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По словам Абу-Али, в Египте рассчитывают, что ежемесячный турпоток из России составит не менее 200-300 тыс. туристов, в то же время в первый месяц полетов чартеров прогнозируют около 150 тыс. российских туристов.

Эксперт добавил, что увеличение нормы по загрузке отелей в условиях пандемии с 50% до 70% - это хорошее решение, которое положительно скажется на развитии туризма, поскольку для Египта стал доступен крупный российский рынок. При этом Абу-Али отметил, что нововведение не окажет негативного влияния на меры предосторожности, связанные с COVID-19.

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Для посещения Египта российским туристам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации "Спутником V", содержащий QR-код (въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины), либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета в Египет.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, действовавший с ноября 2015 года. Между тем, вопрос о запуске чартерных рейсов пока не решен.

Во вторник стало известно, что в преддверии запуска чартеров Роспотребнадзор и Ростуризм направят на курорты Египта специалистов для оценки эпидемиологической ситуации и контроля профилактических мер в местах отдыха.

Россия Египет

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