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Российские эксперты проверят ситуацию с COVID-19 на курортах Египта

Российские эксперты проверят ситуацию с COVID-19 на курортах Египта
Фото: Ed Giles/Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - После отмены запрета на авиасообщение с курортами Египта российская сторона направит туда делегацию для оценки ситуации с коронавирусом и возможностей местных больниц и лабораторий. Об этом договорились глава Роспотребнадзора Анна Попова с министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани.

"В ближайшее время планируется подготовить и подписать меморандум между Роспотребнадзором и Минздравом Египта о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями", - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Попова также предложила создать российско-египетскую контактную группу для постоянного мониторинга ситуации и обмена информацией, связанной с российскими туристами.

В переговорах о ситуации с COVID-19 в Египте и о готовности страны к приему туристов из России также участвовала глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Российская сторона отметила, что важным вопросом в осуществлении взаимных туристических потоков является обеспечение безопасного и комфортного пребывания туристов, что особенно важно в условиях текущей эпидемиологической ситуации", - информирует пресс-служба.

8 июля президент Владимир Путин отменил указ от ноября 2015 года о запрете российским авиакомпаниям летать в Египет. Также была отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от реализации турпродуктов, предусматривающих воздушные перевозки в Египет.

Авиасообщение с Египтом было прервано после взрыва над Синаем самолета "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Погибли 224 человека. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера.

В апреле 2018 года Москва разрешила только авиасообщение с Каиром.

Хроника 09 января 2020 года – 13 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Египет Хургада Шарм-эль-Шейх Роспотребнаадзор Анна Попова Ростуризм Халед Аль-Анани коронавирус

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