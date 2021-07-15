Число жертв наводнения в Германии возросло до 19 человек

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Число жертв наводнения на западе Германии возросло до 19 человек, число пропавших без вести после удара стихии оценивается в десятки человек, передает в четверг агентство Associated Press.

Кроме того, издание "Вельт" сообщает о примерно 70 пропавших без вести.

Ранее речь шла о шести погибших и порядка 60 пропавших без вести.

"Вельт" также сообщает, что во многих городах на западе Германии пропало электричество, из строя частично вышла сотовая связь. Так, без электричества остались как минимум 200 тыс. человек в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в юго-западной части Германии и в граничащей с ней земле Северный Рейн-Вестфалия. В результате короткого замыкания в больнице в Леверкузене на юге Северного Рейна-Вестфалии, где проходят лечение более 400 пациентов, отключилось аварийное электроснабжение. Больницу будут эвакуировать.

В город Хаген, также расположенный в Северном Рейне-Вестфалии, отправились на помощь бригады спасателей из соседних городов Унна и Минден.

Город также посетил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры ФРГ от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет. Он приехал в Хаген из Альтены, где ранее погиб пожарный.

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность ситуацией с наводнением.

"Репортажи о наводнении шокируют. Сейчас речь идет о быстром предоставлении помощи. Я благодарю работников аварийных служб, которые рискуют своей жизнью. Мои мысли с пропавшими без вести, погибшими, их близкими и всеми, чьи дома были затоплены", - написал Шольц в своем твиттере.

Также наводнение затронуло соседние Бельгию и Нидерланды. В Бельгии погибли два человека, сообщений о пострадавших в Нидерландах пока не поступало.

В результате обильных и продолжительных дождей западную Германию захлестнули наводнения. Сильнее всего пострадали федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Местные власти объявили чрезвычайное положение.