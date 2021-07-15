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В ЕС пригрозили Минску последствиями из-за обысков в НПО

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Представитель ЕС предупредил власти Белоруссии о последствиях из-за обысков в правозащитных и общественных организациях.

"Наглое нарушение прав и свобод человека – это будет иметь последствия", - написал в твиттере официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", в среду было задержано или допрошено около 20 представителей неправительственных организаций. Кроме того, по информации центра, силовики провели более 50 обысков. Они прошли в офисах движения "За свободу", Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского хельсинкского комитета и др.

Официальным комментарием силовых структур "Интерфакс" на данный момент не располагает. В Комитете госконтроля корреспонденту агентства сообщили, что "пока не комментируют" обыски у правозащитников и в офисах общественных организаций.

Как сообщалось, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 13 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике "очень активно начали работу по всем НКО, НПО, так называемым западным СМИ". "Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот террор", - добавил он.

"Эти мерзопакостные 1,5 тыс. НКО... Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты", - сказал белорусский президент.

Белоруссия ЕС

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