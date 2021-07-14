В Минске силовики пришли к движению "За свободу" и Хельсинкскому комитету

Также обыски проходят в офисах Белорусской ассоциации журналистов и других организаций

Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет, движение "За свободу" и другии организации сообщили в среду о приходе силовиков в их офисы.

Лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич в фейсбуке в среду, что в офис организации пришли правоохранительные органы. "Проводят обыск в нашем офисе на Кульман", - написал Губаревич.

В телеграм-канале Белорусской ассоциации журналистов появилась информация, что в офис организации пришли силовики. "Стало известно, что двери в офис БАЖ выломаны. Там силовики", - говорится в сообщении.

Кроме того, силовики пришли в офис издания "Имена". "В офисе "Имён" какие-то люди. Судя по всему ДФР (департамент финансовых расследований - ИФ). Пока больше ничего не знаю", - написала в фейсбуке создатель проекта Екатерина Синюк.

Незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" также сообщает о задержании правозащитницы Евгении Бабаевой и правозащитника и координатора кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрея Полуды.

Кроме того, обыск проходит в офисе союза белорусов мира "Бацькаўшчына".

Силовики пришли и в Белорусский Хельсинкский комитет, сообщил его глава Олег Гулак. "В офисе БХК ломают дверь", - написал Гулак в фейсбуке.

Как сообщалось, обыски прошли в среду и у сотрудников незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна". Глава ПЦ Алесь Беляцкий не выходит на связь.